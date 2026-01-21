 Aller au contenu principal
Ryanair annonce que les tarifs pourraient augmenter de 2 à 4 % au cours des 12 prochains mois
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Ryanair RYA.I , Michael O'Leary, a déclaré mercredi que les tarifs moyens pourraient augmenter de 2 à 4 % au cours de l'année à venir, et que le nombre de passagers devrait également augmenter.

"Sur la base de tout ce que nous voyons cette année, nous nous attendons à ce que notre trafic passe de 207 millions de passagers l'année dernière à environ 215 millions au cours des 12 prochains mois", a-t-il déclaré, dans une référence apparente au prochain exercice financier qui commence le 1er avril.

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir une modeste augmentation de 2, 3 ou 4 % des tarifs aériens. Mais nous n'en avons pas encore la moindre idée", a ajouté M. O'Leary.

M. O'Leary a déclaré qu'il n'était pas certain que Boeing

BA.N paierait des droits de douane à l'avenir si une guerre commerciale entre l'UE et les États-Unis se déclenchait , ajoutant qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur le contenu d'un quelconque contrat.

