RYANAIR ABAISSE ENCORE SA PRÉVISION DE TRAFIC ANNUELLE par Conor Humphries (Reuters) - Ryanair a révisé son estimation du nombre de passagers qu'il transportera d'ici mars 2021 à 50 millions contre 60 millions lors de sa précédente estimation fournie en juillet, en raison de la faiblesse de la demande liée à la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi à Reuters son directeur général Michael O'Leary. La compagnie aérienne irlandaise, le plus important transporteur low-cost d'Europe, avait déjà réduit en juillet sa prévision de trafic pour l'exercice fiscal clos en mars 2021 alors qu'elle prédisait un chiffre de 80 millions en mai. Michael O'Leary a ajouté que cet objectif pourrait encore être revu à la baisse face à la manière dont certains pays membres de l'UE gère la crise sanitaire, notamment en imposant des mesures de quarantaine aux voyageurs. Ces déclarations s'accordent avec celles de son concurrent britannique Easyjet, qui a réduit mardi ses prévisions de vols pour le dernier trimestre de son exercice financier. Dans ce contexte, Michael O'Leary a annoncé des promotions "agressives" pour stimuler la demande. Parallèlement, plusieurs pays dont la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal seront concernés par des fermetures de sièges et des réductions d'effectifs. Ryanair pourrait compenser ces pertes par une augmentation d'effectifs dans des pays tels que l'Allemagne et l'Italie, O'Leary s'attendant à ce que le nombre de licenciements soit bien en-deçà des 3.000 annoncés au début de la crise sanitaire. Le directeur général, qui espère "voir émerger un vaccin peut-être lors du premier trimestre de l'année prochaine" anticipe "une période très difficile", évoquant une moyenne de cinq millions de passagers mensuels cet hiver. (version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

