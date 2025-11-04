 Aller au contenu principal
Ryanair a transporté 19,2 millions de passagers en octobre (+5%)
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 09:45

Ryanair annonce avoir transporté 19,2 millions de passagers au cours du mois d'octobre, un chiffre en hausse de 5% par rapport à octobre 2024, avec un taux de remplissage stable de 93%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 107 000 vols au cours du mois.

Entre octobre 2024 et octobre 2025, Ryanair a transporté 204,8 millions de passagers (+5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
