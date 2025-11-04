Ryanair a transporté 19,2 millions de passagers en octobre (+5%)
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 09:45
La compagnie précise avoir opéré un total de 107 000 vols au cours du mois.
Entre octobre 2024 et octobre 2025, Ryanair a transporté 204,8 millions de passagers (+5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
