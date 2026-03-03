 Aller au contenu principal
Ryanair a transporté 13,3 millions de passagers en février ( 6%)
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:26

Ryanair annonce avoir transporté 13,3 millions de passagers au cours du mois de février, un chiffre en hausse de 6% par rapport à février 2025, avec un taux de remplissage stable de 92%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 75 000 vols au cours du mois.

Entre février 2025 et février 2026, Ryanair a transporté 207,6 millions de passagers ( 4% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

