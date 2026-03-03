Ryanair a transporté 13,3 millions de passagers en février ( 6%)
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:26
La compagnie précise avoir opéré un total de 75 000 vols au cours du mois.
Entre février 2025 et février 2026, Ryanair a transporté 207,6 millions de passagers ( 4% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
Target: Le nouveau directeur général annonce un retour à la croissance et des perspectives optimistes
Le nouveau directeur général de Target, Michael Fiddelke, a promis mardi un retour à la croissance annuelle des ventes de son entreprise alors que celle-ci a affiché des prévisions de bénéfice optimistes pour 2026, signe d'un redressement de la situation pour ... Lire la suite
-
Eclipsée ces derniers jours par la guerre au Moyen-Orient, la campagne des municipales reprend ses droits mardi, avec notamment un meeting de Jordan Bardella à Nîmes, où le Rassemblement national espère tirer son épingle du jeu dans une bataille indécise. Trois ... Lire la suite
-
L'économie britannique devrait connaître une croissance de 1,1% cette année, a déclaré mardi la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves, citant les dernières projections de l'Office for Budget Responsibility (OBR). Cette nouvelle prévision est inférieure ... Lire la suite
-
par Diana Mandia et Coralie Lamarque Wall Street est attendue dans le rouge et les Bourses européennes sont également en nette baisse mardi à mi-séance, le CAC 40 reculant d'environ 3%, les craintes concernant les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer