 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 056,39
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair a annoncé une réduction de 1 million de sièges en Belgique
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 12:50

Ryanair a annoncé une réduction de 1 million de sièges (-22 %), de 5 avions (perte d'un investissement de 500 millions de dollars US) et de 20 liaisons de son horaire hiver suite à la décision du gouvernement belge de doubler sa taxe aéronautique à 10 EUR par passager à partir de 2027.

Cette décision fait suite à la proposition du conseil municipal de Charleroi d'introduire une taxe de 3 EUR par voyage à partir de l'année prochaine pour les passagers voyageant depuis l'aéroport.

Ryanair estime que cette augmentation significative des coûts d'accès - déjà augmentée de 150 % en juillet (il y a seulement 5 mois) - rend la Belgique complètement non compétitive par rapport à d'autres marchés européens comme la Suède, la Hongrie, l'Italie et la Slovaquie, où les gouvernements abolissent les taxes sur l'aviation pour stimuler le trafic, le tourisme et l'emploi.

"Si le gouvernement veut vraiment relancer l'économie belge, il devrait abolir cette taxe nuisible sur l'aviation pour générer plus de trafic et de tourisme, et non le doubler" indique le groupe.

Jason McGuinness de Ryanair a déclaré : " Si le Premier ministre De Wever et son gouvernement voulaient vraiment relancer l'économie belge, ils devraient abolir cette taxe nuisible sur l'aviation, et non la doubler. Malgré de nombreux autres pays de l'UE qui ont franchi cette mesure pour soutenir leurs économies, la Belgique va dans la direction opposée, augmentant les coûts d'accès et poussant les compagnies aériennes et le tourisme ailleurs. "

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un membre de la police indonésienne barre l'accès à l'immeuble qui a pris feu à Jakarta le 9 décembre 2025 ( AFP / SYNATRIA RESPATI )
    Indonésie: 22 morts dans l'incendie d'un immeuble de bureaux à Jakarta
    information fournie par AFP 09.12.2025 13:17 

    Un incendie dans un immeuble de bureaux du centre de la capitale indonésienne Jakarta a fait au moins 22 morts mardi, selon le dernier bilan d'un responsable de la police. L'incendie s'est déclenché mardi après-midi dans un immeuble de sept étages de Kemayoran, ... Lire la suite

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur Google
    information fournie par Zonebourse 09.12.2025 13:02 

    La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust officielle afin de déterminer si Google a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant le contenu des éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la plateforme de partage de vidéos en ligne ... Lire la suite

  • Le logo de la BCS à l'extérieur de son siège à Francfort
    La BCE propose de simplifier les règles bancaires sans réduire les exigences
    information fournie par Reuters 09.12.2025 12:34 

    par Francesco Canepa La Banque centrale européenne (BCE) va proposer de simplifier les règles en matière de fonds propres des banques, en allégeant une partie de la réglementation complexe mise en place après la crise financière de 2008, ont indiqué à Reuters deux ... Lire la suite

  • Le président amércain Donald Trump se rend en Pennsylvanie mardi 8 décembre ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains
    information fournie par AFP 09.12.2025 12:23 

    Le président américain Donald Trump se rend mardi en Pennsylvanie en espérant apaiser la colère des Américains, exaspérés par la hausse du coût de la vie, une de ses grandes promesses de campagne et un des arguments majeurs de ses détracteurs. Trump soutient, malgré ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank