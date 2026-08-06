Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, prendra sa retraite

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ConocoPhillips COP.N a annoncé jeudi que son président-directeur général, Ryan Lance, allait quitter ses fonctions et que le directeur financier, Andy O'Brien, lui succéderait à compter du 1er septembre.