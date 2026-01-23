RWE vend ses activités éoliennes en Suède à Aneo
La cession porte notamment sur le pipeline de développement onshore (1,8 gigawatt) et les actifs onshore (représentant une capacité opérationnelle de 124 mégawatts), ainsi que sur le parc éolien offshore de Karehamn (48 mégawatts).
La transaction concerne aussi une partie de services onshore pour compte de tiers, ainsi que les équipes de développement, d'exploitation et offshore concernées affectées aux projets et actifs transférés par RWE.
"La stratégie de RWE reste concentrée sur ses marchés dynamiques connaissant une croissance attractive des énergies renouvelables à grande échelle", commente Katja Wünschel, la CEO de RWE Renewables Europe & Australie.
Valeurs associées
|51,4200 EUR
|XETRA
|+0,23%
