 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RWE vend ses activités éoliennes en Suède à Aneo
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:57

RWE indique avoir signé avec Aneo, un acteur nordique des énergies renouvelables, un accord pour lui céder ses activités éoliennes en Suède, une cession pour un montant non divulgué et qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

La cession porte notamment sur le pipeline de développement onshore (1,8 gigawatt) et les actifs onshore (représentant une capacité opérationnelle de 124 mégawatts), ainsi que sur le parc éolien offshore de Karehamn (48 mégawatts).

La transaction concerne aussi une partie de services onshore pour compte de tiers, ainsi que les équipes de développement, d'exploitation et offshore concernées affectées aux projets et actifs transférés par RWE.

"La stratégie de RWE reste concentrée sur ses marchés dynamiques connaissant une croissance attractive des énergies renouvelables à grande échelle", commente Katja Wünschel, la CEO de RWE Renewables Europe & Australie.

Valeurs associées

RWE
51,4200 EUR XETRA +0,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le président Vladimir Poutine recevant les émissaires américains Steve Witkoff, Jared Kushner et Josh Gruenbaum, le 22 janvier 2026 au Kremlin ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Moscou exige le départ des troupes de Kiev du Donbass, avant une réunion à Abou Dhabi
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:15 

    La Russie a indiqué vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine pour régler le conflit, avant des pourparlers à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ... Lire la suite

  • To Lam au 14e congrès du parti communiste vietnamien, le 23 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )
    To Lam reconduit pour cinq ans à la tête du Vietnam
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:12 

    To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris joue la prudence face aux perspectives d'accord sur le Groenland
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:03 

    La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.01.2026 11:01 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank