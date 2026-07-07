RWE va investir 25 millions d'euros dans Proxima Fusion

RWE a annoncé un investissement de 25 millions d'euros dans le tour de financement de la start-up de fusion magnétique basée à Munich, Proxima Fusion.

Dans cet accord, les partenaires réaffirment leur intention de collaborer à la création de la première centrale commerciale à fusion magnétique sur le site de Gundremmingen de RWE.

"L'Allemagne offre un environnement unique pour la fusion nucléaire : d'excellents instituts de recherche, des start-ups ambitieuses, des partenaires industriels engagés, une chaîne d'approvisionnement efficace et d'anciens sites nucléaires adaptés pouvant être utilisés pour le développement de la fusion" indique le groupe.

Proxima Fusion a choisi le site de Gundremmingen pour le développement de la première centrale commerciale de fusion magnétique.

Dr Markus Krebber, DG DE RWE a déclaré : " Grâce à une recherche solide et à des start-ups innovantes comme Proxima Fusion, l'Allemagne peut devenir un acteur clé dans la fusion nucléaire. RWE y contribue en investissant dans des entreprises de fusion magnétique et laser, et en mettant à disposition nos sites de désaffectation, avec leur infrastructure nucléaire existante et notre expertise en matière d'approbations réglementaires. "