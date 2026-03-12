RWE s'apprête à investir 20 milliards de dollars dans son expansion aux États-Unis ; ses actions atteignent leur niveau le plus élevé depuis 16 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dépenser 17 milliards d'euros aux États-Unis

* le bénéfice de base de 2025 dépasse les prévisions

* La capacité américaine devrait atteindre 22 gigawatts

* L'action est proche de son plus haut niveau depuis 16 ans

(Ajout d'un jalon en matière d'actions et d'un commentaire du directeur général) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

RWE RWEG.DE va se développer plus agressivement aux États-Unis, un marché où les centres de données ont considérablement alimenté la demande d'électricité, a déclaré jeudi le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, précisant que cela inclurait également de nouvelles centrales électriques au gaz.

Cette décision marque une avancée majeure du plus grand fournisseur d'électricité d'Allemagne sur un marché où la construction rapide de centres de données , ainsi que la nécessité de moderniser une infrastructure électrique vieillissante, ont entraîné un boom des actifs de production et des équipements de réseau.

Cette évolution est principalement due aux grandes entreprises technologiques, appelées "hyperscalers", qui prévoient de dépenser 600 milliards de dollars cette année pour l'intelligence artificielle, une technologie qui nécessite une alimentation électrique importante et qui a également profité à ses homologues industriels allemands .

Les actions de la société, la deuxième plus performante des valeurs allemandes depuis le début de l'année après Siemens Energy ENR1n.DE , ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2010 et étaient toujours en hausse de 3,5% à 1146 GMT.

LES ÉTATS-UNIS SONT LE MARCHÉ DE CROISSANCE LE PLUS IMPORTANT POUR RWE

"Le message que nous recevons est le suivant: la demande d'électricité est si élevée, construisez tout ce que vous pouvez", a déclaré Markus Krebber, directeur général de RWE, aux journalistes lors de la conférence de presse annuelle du groupe.

RWE a indiqué que les nouvelles centrales étaient prévues sur des sites déjà raccordés au réseau et que la première unité serait opérationnelle d'ici la fin de la décennie, ajoutant que le groupe visait de nouveaux projets de petite taille, et non de grandes acquisitions.

Dans l'ensemble, les États-Unis, où RWE dispose déjà de 13 gigawatts (GW) de capacité solaire, éolienne et de stockage de batterie installée, représenteront 17 milliards d'euros (20 milliards de dollars), soit près de la moitié de ses dépenses prévues d'ici 2031.

Les centrales au gaz représenteront environ 1 milliard d'euros sur cette somme.

La capacité installée aux États-Unis devrait ainsi passer à 22 GW, a indiqué l'entreprise, qui a également publié ses résultats pour l'ensemble de l'année, montrant que le bénéfice de base a chuté de 10 % pour atteindre 5,1 milliards d'euros, dépassant néanmoins les prévisions de 4,9 milliards d'euros du sondage.

RWE a déclaré qu'elle développait un pipeline de 5 GW de projets de centrales électriques au gaz aux États-Unis, ciblant le Texas ainsi que les États du Midwest, ajoutant que plus de 3 GW seraient réalisés d'ici 2035. (1 $ = 0,8643 euro)