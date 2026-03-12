Churchill remplacé par un blaireau sur les billets? Le projet de la Banque d'Angleterre critiqué

Le "Lion rugissant", portrait du Premier ministre britannique Winston Churchill durant la Deuxième Guerre mondiale, figurant sur le billet britannique de cinq livres ( POOL / STEFAN WERMUTH )

L'effigie de Winston Churchill sur les billets de cinq livres du Royaume-Uni va céder sa place à des images de la faune et de la flore locale, a annoncé la Banque d'Angleterre, un projet dénoncé par des députés.

L'ex-Premier ministre britannique n'est pas le seul concerné: la romancière Jane Austen, le peintre William Turner ou le mathématicien Alan Turing, vont, eux aussi, disparaître progressivement des billets de 10, 20 et 50 livres.

Ces figures historiques seront remplacées par des scènes de la nature, comme l'ont décidé une majorité de Britanniques lors d'une consultation organisée l'an dernier par la Banque d'Angleterre.

Une seconde consultation doit se tenir cet été afin de choisir la faune et la flore locales qui seront mises à l'honneur, a précisé mercredi l'institution dans un communiqué. Une liste sera soumise au public et pourrait compter parmi les animaux proposés blaireaux, loutres, grenouilles ou chouettes.

De quoi susciter l'ire de plusieurs députés.

"Winston Churchill a contribué à vaincre le fascisme en Europe. Il mérite mieux que d'être remplacé par un blaireau", a écrit sur le réseau social X Ed Davey, chef de file des libéraux-démocrates.

Les Tories se sont eux aussi émus de l'affaire. "Winston Churchill est un héros (...) Il ne doit pas être remplacé par une loutre", s'indigne le parti d'opposition sur son compte X, appelant à "se battre pour lui".

De son côté, la Banque d'Angleterre explique que, depuis plus de 50 ans, elle met à l'honneur des personnalités ayant marqué l'histoire, mais que cette nouvelle orientation permettra de célébrer un autre aspect important du pays : la biodiversité.

Selon Victoria Cleland, la responsable du pôle émission des billets, cette refonte répond aussi à un impératif de sécurité pour lutter contre la contrefaçon, les images de nature se prêtant mieux à des dispositifs d'authentification.

Les nouveaux billets ne seront pas mis en circulation avant plusieurs années. Et ils continueront d'afficher le portrait du roi Charles III, tandis que ceux à l'effigie de la reine Elizabeth II resteront valides.