Bouclier antimissile : le "Dôme d'or" voulu par Donald Trump estimé à 1.200 milliards de dollars sur 20 ans, selon le Parlement

L'année dernière, le président américain avait livré une première estimation à 175 milliards de dollars.

Donald Trump et Pete Hegseth à Wahsington, aux États-Unis, le 20 mai 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Inspiré du "Dôme de fer" israélien, le pharaonique "Dôme d'or" annoncé l'année dernière par Donald Trump, coûterait environ 1.200 milliards de dollars sur 20 ans, a estimé mardi 12 mai le Bureau du budget du Congrès.

En 2025, le président américain avait annoncé vouloir développer ce bouclier antimissiles pour une mise en service avant la fin de son mandat en 2029. Il avait alors chiffré le coût total à "environ 175 milliards de dollars une fois terminé". Mais de nombreux experts avaient, à ce moment là, pointé du doigt un projet irréaliste et redondant au vu des systèmes de défense antimissiles dont sont actuellement dotés les États-Unis.

Dans un rapport publié mardi par le Bureau du budget du Congrès (CBO), cette agence parlementaire indépendante estime qu'un système national de défense antimissiles possédant des capacités globalement alignées sur celles exigées par Donald Trump "coûterait environ 1.200 milliards de dollars à développer, déployer, et opérer sur 20 ans" .

La composante spatiale pèse lourd

Selon le CBO, la composante spatiale du système représenterait près de 60% des coûts totaux.

Comme l'Initiative de défense stratégique (IDS) ou "Guerre des étoiles", lancée par Ronald Reagan dans les années 1980, le "Dôme d'or" -ou "Golden Dome"- vise à positionner dans l'espace des satellites intercepteurs . Le but est de détruire rapidement tout missile balistique intercontinental se dirigeant vers le territoire américain. La Chine et la Russie avaient déclaré l'an dernier s'opposer fortement à ce projet de Donald Trump.

Donald Trump a déjà utilisé son projet de bouclier antimissiles pour avancer ses pions géopolitiques, en assurant par exemple que la possession du Groenland était indispnsable pour le développer. "Nous avons réellement besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. Si nous ne l'avons pas, cela fait un gros trou dans notre sécurité nationale", avait-il dit en janvier.

Il avait également proposé au Canada d'en bénéficier à condition que le pays renonce à sa souveraineté pour devenir le 51e état des États-Unis.