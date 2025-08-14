 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,36
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RWE reste fidèle au marché américain malgré les pressions locales visant à freiner la croissance des énergies renouvelables
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE a dépensé plus de la moitié de son budget d'investissement aux États-Unis au cours du premier semestre, a déclaré jeudi son directeur financier, alors que le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne reste optimiste sur le marché malgré les efforts pour freiner la croissance des énergies renouvelables.

Environ 1,4 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) des 2,5 milliards d'investissements ont été dépensés aux États-Unis au cours des six premiers mois, a déclaré Michael Mueller aux journalistes après avoir présenté les résultats du premier semestre.

"Nous prévoyons que l'expansion des énergies renouvelables terrestres aux États-Unis se poursuivra, principalement en raison de la croissance dynamique de la demande d'électricité", a déclaré Markus Krebber, directeur général de l'entreprise. (1 $ = 0,8564 euro)

Valeurs associées

RWE
34,280 EUR XETRA -3,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank