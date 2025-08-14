RWE reste fidèle au marché américain malgré les pressions locales visant à freiner la croissance des énergies renouvelables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE a dépensé plus de la moitié de son budget d'investissement aux États-Unis au cours du premier semestre, a déclaré jeudi son directeur financier, alors que le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne reste optimiste sur le marché malgré les efforts pour freiner la croissance des énergies renouvelables.

Environ 1,4 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) des 2,5 milliards d'investissements ont été dépensés aux États-Unis au cours des six premiers mois, a déclaré Michael Mueller aux journalistes après avoir présenté les résultats du premier semestre.

"Nous prévoyons que l'expansion des énergies renouvelables terrestres aux États-Unis se poursuivra, principalement en raison de la croissance dynamique de la demande d'électricité", a déclaré Markus Krebber, directeur général de l'entreprise. (1 $ = 0,8564 euro)