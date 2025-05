RWE: réaffirme ses prévisions de bénéfices sur 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - RWE a annoncé un EBITDA ajusté (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté s'inscrit à 0,5 milliard d'euros.



Les bénéfices ont été inférieurs au niveau du même trimestre de l'année dernière. 'Cela s'explique principalement par une normalisation des revenus dans le segment Flexible Generation et par un début d'année plus faible dans les activités de négoce' indique le groupe.



La faiblesse des vents en Europe a entraîné une baisse de la production d'énergie éolienne offshore et terrestre, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices, explique la direction.



RWE s'attend à ce que l'EBITDA ajusté pour l'exercice en cours se situe dans une fourchette comprise entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros. Le groupe s'attend également à un bénéfice net ajusté entre 1,3 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros.



'Au cours des trois premiers mois de cette année seulement, nous avons mis en service 600 mégawatts de nouvelle capacité de production. Cette année et l'année prochaine, nous achèverons des centrales d'une capacité totale de 8 gigawatts, y compris notre parc éolien offshore à grande échelle de Sofia au Royaume-Uni' a déclaré Michael Müller, directeur financier de RWE.





Valeurs associées RWE 31,220 EUR XETRA -3,10%