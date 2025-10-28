 Aller au contenu principal
RWE prévoit une centrale électrique au gaz compatible avec l'hydrogène à Voerde
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:29

RWE annonce qu'une centrale à cycle combiné compatible avec l'hydrogène a pu être construite sur son ancienne centrale de Voerde.

'De telles centrales sont cruciales pour assurer la sécurité énergétique à long terme de l'Allemagne et contribueront ainsi à la réussite de l'élimination progressive du charbon' indique le groupe.

Le gouvernement allemand a annoncé qu'il créerait prochainement un cadre réglementaire pour les appels d'offres pour les centrales à gaz compatibles avec l'hydrogène. RWE se prépare actuellement à participer à l'appel d'offres.

Selon les plans actuels, la centrale de Voerde pourrait commencer à produire de l'électricité en 2030.

Une fois mise en service, l'usine sera capable d'utiliser au moins 50 % d'hydrogène et devrait fonctionner par la suite complétement à l'hydrogène.

Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation : ' Nous sommes prêts à investir dans la construction de nouvelles centrales au gaz compatibles avec l'hydrogène. Nous poursuivons également la planification de l'approbation d'une usine à Voerde, qui devrait permettre son achèvement d'ici 2030'.

Valeurs associées

RWE
40,970 EUR XETRA +1,24%
