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RWE préconise la constitution de réserves “stratégiques” de gaz alors que le conflit au Moyen-Orient vide les cavernes
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a appelé à la constitution d'une réserve stratégique de gaz afin de garantir que les cavités de stockage du pays puissent être suffisamment remplies pour la période hivernale, soulignant que les niveaux actuels étaient trop bas.

Michael Mueller, directeur financier de RWE, a déclaré qu'il n'existait actuellement aucune incitation à stocker du gaz, invoquant le conflit au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix des carburants, rendant ainsi l'achat et le remplissage des cavités de stockage nettement moins attractifs.

Une réserve stratégique gérée par le gouvernement pourrait constituer une “mesure de résilience judicieuse”, a déclaré M. Mueller aux journalistes après la présentation des résultats du premier trimestre.

Au 12 mai, les cavités de stockage de gaz allemandes étaient remplies à 28,05 %, selon les données de Gas Infrastructure Europe, contre 35,71 % et 68,68 % en 2025 et 2024, respectivement.

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