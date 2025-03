RWE: poursuit son projet éolien offshore Nordseecluster information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - RWE annonce une étape importante dans son projet éolien offshore Nordseecluster en mer du Nord allemande.



Les huit premières fondations sont arrivées et ont été déchargées dans le port néerlandais d'Eemshaven. Ces fondations mesurent environ 85 mètres de long en moyenne et pèsent environ 1 500 tonnes chacune. Cette année, un total de 45 de ces fondations passeront par le terminal d'Eemshaven.



Avec une capacité globale d'environ 1,6 gigawatt (GW), le Nordseecluster produira suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent d'environ 1,6 million de ménages.



Thomas Michel, COO RWE Offshore Wind : ' Avec la livraison et le déchargement en toute sécurité des premières fondations par Dajin, nous avons franchi une étape importante sur la voie de la construction de notre Nordseecluster. Avec une capacité globale d'environ 1,6 gigawatts, il s'agit du plus grand projet éolien actuellement en construction au large des côtes allemandes'.





