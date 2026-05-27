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RWE obtient le feu vert pour exploiter à pleine capacité le premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Australie
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 12:44

RWE a reçu l'approbation officielle de l'opérateur du marché énergétique australien (AEMO) et du fournisseur de services de réseau de transmission Transgrid pour exploiter à pleine capacité le premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Australie.

Le BESS pourra délivrer sa sortie maximale enregistrée pendant plus de huit heures. Cela correspond à une capacité de stockage d'au moins 400 mégawattheures (MWh), ce qui en fait la batterie la plus longue durée actuellement en fonctionnement en Australie.

Située à côté de la centrale solaire RWE Limondale près de Balranald, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, la batterie aide à réduire la pression du réseau lors des pics de demande, favorisant ainsi un système électrique plus flexible et sécurisé.

Sopna Sury, DG, RWE Renouvelables Europe & Australie : " Ce projet révolutionnaire transforme le stockage par batteries en Australie, marquant une étape importante dans le développement du stockage d'énergie à longue durée et renforçant la fiabilité et la résilience du système énergétique national. Le BESS de Limondale aide à renforcer la stabilité du réseau, soutient un approvisionnement énergétique sécurisé et permet une utilisation plus efficace des énergies renouvelables".

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