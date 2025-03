RWE: nouvelle étape dans la construction de Sofia information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - RWE annonce l'installation de la première turbine dans son parc éolien offshore de Sofia.



Le parc éolien offshore de Sofia comprendra 100 turbines Siemens Gamesa de 14 MW, ce qui en fera l'un des plus grands parcs éoliens offshore au monde, précise le groupe. Sofia pourra alimenter l'équivalent de 1,2 million de foyers britanniques.



Il devrait être pleinement opérationnel au second semestre 2026.



Thomas Michel, COO de RWE Offshore Wind, a déclaré : ' Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la construction de Sofia, l'un des parcs éoliens offshore phares de RWE au Royaume-Uni. L'équipe et nos entrepreneurs progressent considérablement dans les travaux de construction à terre et en mer'.



'Nous attendons maintenant avec impatience que Sofia apporte une contribution significative aux objectifs du Royaume-Uni en matière d'énergie propre à l'horizon 2030, après la mise en service' rajoute Thomas Michel.





Valeurs associées RWE 32,890 EUR XETRA -0,27%