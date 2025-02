RWE: lance un appel à projets en France information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - RWE lance le premier appel à projets de son fonds de dotation en Normandie et dans les Hauts-de-France.



À travers cette initiative, RWE cherche à renforcer le lien entre la production d'énergie renouvelable et les communautés locales.



Financé par la production des parcs éoliens de RWE à Catillon-Fumechon (Oise), Ronchois (Seine-Maritime) et Troisvilles-Reumont (Nord), le fonds est doté de 120 000 E pour sa première année et vise à soutenir des projets d'intérêt général.



Toutes les organisations à but non lucratif des deux régions, y compris les associations et les fondations, sont éligibles pour postuler, à l'exception des autorités locales.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' RWE déploie son fonds communautaire pour soutenir les régions qui accueillent nos parcs éoliens et leurs communautés'.



Les candidats ont jusqu'au 1er juin 2025 pour soumettre leurs projets





