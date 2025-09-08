RWE fait appel à l'investisseur Apollo pour un financement de réseau de 3,2 milliards d'euros

RWE RWEG.DE a déclaré lundi que l'investisseur Apollo Global Management APO.N avait accepté de contribuer à hauteur de 3,2 milliards d'euros (3,75 milliards de dollars) pour les futures mises à niveau du réseau électrique qui découlent de sa participation de 25,1 % dans le gestionnaire du réseau de transmission allemand Amprion.

La compagnie d'électricité RWE a déclaré dans un communiqué que les partenaires créeraient une coentreprise pour reprendre la participation de RWE dans Amprion afin de financer sa croissance future.

Apollo injectera son investissement initial et RWE réinvestira ensuite dans Amprion par l'intermédiaire de la coentreprise afin de soutenir l'expansion de son réseau.

Le réseau électrique allemand a besoin d'investissements importants pour faire face à la croissance de la capacité des énergies renouvelables et pour faciliter la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Le gouvernement néerlandais, qui contrôle l'entreprise homologue d'Amprion, Tennet Allemagne , a également cherché des partenaires pour couvrir les besoins d'investissement.

En avril, Amprion s'est engagé à porter les investissements dans ses réseaux à 36,4 milliards d'euros au cours des cinq années précédant 2029, soit une augmentation de 32,4 % par rapport au précédent plan quinquennal glissant jusqu'en 2028.

Amprion et trois autres sociétés gèrent les réseaux électriques allemands , dont les revenus proviennent des redevances versées par les utilisateurs privés et les entreprises. Ils sont régis par un cadre réglementaire quiexige la modernisation des lignes électriques et des équipements.

Les entreprises n'ont pas voulu divulguer le pourcentage qu'Apollo prendrait dans les coentreprises.

Amprion a déclaré dans un communiqué séparé que le groupe d'investisseurs M31 continuerait à détenir la participation restante de 74,9 % dans Amprion.

Apollo a déclaré que la coentreprise avec RWE offrirait "des dividendes fiables et stables provenant de la base d'actifs réglementés d'Amprion".

RWE a déclaré que l'opération l'aiderait à se concentrer sur ses activités principales, à savoir la production d'électricité, les énergies renouvelables, les batteries et le commerce de l'énergie.

Dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, RWE conservera le contrôle opérationnel de la coentreprise et continuera à consolider la participation d'Amprion dans ses rapports financiers.