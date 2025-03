RWE: Elliott veut plus de clarté sur les rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le fonds activiste Elliott a salué lundi l'approche 'plus disciplinée' en matière d'investissement dévoilée par le groupe d'énergie allemand RWE, mais aussi déploré l'absence de clarté concernant ses projets en matière de redistribution aux actionnaires.



Le fonds américain, qui précise détenir autour de 5% du capital du producteur d'électricité, dit accueillir la décision de RWE de réduire son programme d'investissement sur la période 2025-2030 de 10 milliards d'euros, soit une diminution de 25%.



Il affiche aussi sa satisfaction face à l'adoption de critères d'investissement plus rigoureux et sa volonté de poursuivre sa stratégie de cession.



Elliott dit cependant partager le sentiment de frustration du marché concernant le flou qui entoure l'engagement de la société à accroître ses retours aux actionnaires.



'Au vu de la réduction des dépenses et de la sous-évaluation persistante du titre, nous percevons une occasion convaincante d'augmenter et d'accélérer de manière significative le programme de rachat d'actions en cours', souligne-t-il dans un communiqué.



Les commentaires dopaient le titre en Bourse. La valeur progressait de plus de 2% lundi à Francfort, signant l'une des meilleures performances de l'indice Europe STOXX 600.



A ce niveau, l'action gagne 14% depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière qui atteint 21,8 milliards d'euros.



Créé en 1977, Elliott, qui gère autour de 72,7 milliards de dollars d'actifs, est réputé pour prendre des positions dans des sociétés sous-évaluées en Bourse, sur lesquelles il fait pression afin d'en améliorer les performances et d'en tirer un meilleur prix en Bourse.





