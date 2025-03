RWE: contrat avec GE Vernova pour des parcs éoliens texans information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir conclu un accord avec RWE afin de lui fournir 109 éoliennes terrestres de 2,8 MW-127 m destinées à équiper le parc éolien de Honey Mesquite et de moderniser celui de Forest Creek.



Les livraisons des éoliennes pour ces deux projets situés au Texas devraient commencer plus tard cette année.



Ces projets porteront la capacité éolienne rénovée et modernisée de RWE aux États-Unis à plus de 1 gigawatt (GW).



RWE estime que les parcs éoliens soutiendront plusieurs centaines d'emplois à plein temps pendant la phase de construction et produiront suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 85 000 foyers et entreprises chaque année au Texas.







