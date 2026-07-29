RWE affiche une performance nettement supérieure aux attentes selon Jefferies

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 68 EUR après la publication des résultats du 2ème trimestre.

RWE a publié ses résultats après la clôture des marchés hier, affichant une performance nettement supérieure aux attentes au deuxième trimestre selon Jefferies, avec une hausse de 18%.

L'entreprise a annoncé une révision à la hausse significative de ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 et 2027, grâce à une combinaison de facteurs : un effet de portée accru lié à l'Amprion, la hausse des prix des matières premières et un élément exceptionnel enregistré au premier trimestre 2026.

Selon Jefferies, l'impact de la hausse des prix des matières premières est l'élément le plus significatif de cette publication, ce qui devrait se traduire par une augmentation de 5% du cours de l'action.

RWE a annoncé un EBITDA ajusté de 1,4 milliard d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 27% par rapport aux prévisions de Jefferies de 1,1 milliard d'euros, ce qui représente une croissance annuelle d'environ 66%.

Le résultat net ajusté du deuxième trimestre 2026 a atteint 649 millions d'euros, soit 78% de plus que l'estimation de l'analyste de 364 millions d'euros, ce qui représente une croissance annuelle de 140%.

RWE a relevé ses prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2026 de 550 millions d'euros, soit 10%.

Jefferies considère comme un signe positif la confirmation par RWE de ses prévisions pour l'activité d'approvisionnement et de négoce pour l'exercice 2026.

Pour 2027, RWE a relevé ses prévisions d'EBITDA de 500 millions d'euros (point médian), soit 8%

RWE a également relevé ses prévisions de BPA de 0,40 euro par action pour 2026 et de 0,10 euro par action pour 2027.