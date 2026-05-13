RWE affiche des résultats au 1er trimestre conformes aux attentes

(Zonebourse.com) - Jefferies indique ce matin que l'EBITDA ajusté du 1er trimestre 2026, à 1,6 milliard d'euros, était conforme aux attentes.

Selon l'analyste, l'éolien offshore a surperformé d'environ 9 %, grâce à des conditions de vent normalisées, mais cette performance a été entièrement compensée par un nouveau résultat inférieur aux prévisions pour la division Supply & Trading, qui a enregistré une perte de 84 millions d'euros sur le trimestre (contre -20 millions d'euros prévus).

Jefferies note également que la division Flexible Gen a réalisé un chiffre d'affaires de 657 millions d'euros, conforme aux attentes mais en forte hausse par rapport à l'année précédente (1er trimestre 2025 à 379 millions d'euros), grâce à une compensation de 332 millions d'euros pour les restrictions de production de la centrale électrique d'Eemshaven aux Pays-Bas en 2022 (élément non récurrent).

L'analyste juge que le résultat net ajusté de 608 millions d'euros était lui aussi globalement conforme aux attentes (605 millions d'euros).

Oddo BHF souligne également que le trimestre a bénéficié d'une compensation de 332 millions d'euros liée à la centrale électrique d'Eemshaven, soutenant la flexibilité de production et expliquant une part importante de la croissance des résultats du trimestre. "Cet élément demeure non récurrent et n'est pas pris en compte dans les prévisions initiales du groupe pour 2026".

"Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été intégralement confirmées, le BPA du 1er trimestre 2026 représentant 33 % des prévisions de BPA pour l'exercice" indique le bureau d'analyse.

RWE s'attend à un EBITDA ajusté attendu entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros (estimation Oddo BHF à 5,637 milliards d'euros), un EBIT ajusté entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros (estimation Oddo BHF à 3,165 millions d'euros) et un résultat net ajusté entre 1,55 et 2,05 milliards d'euros (estimation Oddo BHF à 1,821 milliard d'euros).

Jefferies souligne dans son étude que les projets de construction d'éoliennes en mer se déroulent comme prévu, les projets danois Thor et britannique Sofia ayant franchi des étapes clés avec la mise en service de la première centrale électrique.

"Compte tenu des indemnités versées suite au projet d'Eemshaven et de la solide performance sous-jacente, RWE semble bien positionnée pour atteindre au moins le haut de sa fourchette de prévisions pour l'exercice 2026" indique Oddo BHF.

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