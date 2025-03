RWE: a remporté deux projets éoliens en Italie information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - RWE annonce avoir remporté deux projets éoliens terrestres lors d'une vente aux enchères italienne.



Le groupe a remporté le parc éolien Venusia de 45 mégawatts (MW) situé dans la province de Potenza, dans la région de la Basilicate, et le parc éolien Serra Palino de 48 MW situé dans la province de Foggia, dans la région des Pouilles.



Le début de la construction est prévu pour le second semestre 2025 et la mise en service est attendue pour l'année prochaine.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' L'éolien terrestre est l'un des principaux piliers de la transition énergétique de l'Italie et de la stratégie de croissance de RWE. Fort de ce succès, nous ajoutons deux autres grands parcs éoliens à notre portefeuille éolien terrestre italien, déjà solide'.





