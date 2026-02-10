RWE a obtenu plusieurs contrats au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:43
Lors de la vente aux enchères, cinq projets solaires RWE totalisant 215 mégawatts (MW) et trois projets éoliens terrestres totalisant 76 MW ont été sélectionnés.
Les projets solaires ont obtenu des contrats de différence (CfD) à un prix d'exercice de 65,23 £ par mégawattheure (MWh). Les projets éoliens terrestres ont obtenu des contrats à un prix d'exercice de 72,24 £/MWh. Les prix d'exercice ont été publiés en 2024 et seront indexés à l'inflation pour la durée de 20 ans du contrat.
RWE exploite déjà plus de 30 parcs éoliens terrestres au Royaume-Uni, avec une capacité totale de 730 MW.
Après la mise en service de son premier site solaire en juin dernier - le projet Langford dans le Devon - RWE compte au total quatre sites solaires photovoltaïques opérationnels au Royaume-Uni avec une capacité installée combinée de 185 MW.
Neuf autres projets photovoltaïques, d'une capacité totale d'environ 440 MW, sont actuellement en construction. De plus, quatre autres sites éoliens terrestres d'une capacité totale d'environ 230 MW sont actuellement en construction.
Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Cette réussite marque une étape importante pour RWE alors que nous continuons à livrer notre pipeline de développement solaire et éolien terrestre au Royaume-Uni et souligne l'importance stratégique du marché britannique pour notre activité. "
