RWE a inauguré sa ferme solaire de Pierrières en Charente-Maritime
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:17
Réparti sur quatre parcelles couvrant un total de 3,6 hectares, le parc solaire comprend 7 420 panneaux pour une capacité installée combinée de 3,37 MWac.
Il produira suffisamment d'électricité verte pour couvrir les besoins annuels d'environ 1 500 ménages, y compris le chauffage.
Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Livré en moins de cinq ans - du développement à l'achèvement de la construction et de la mise en service -, ce projet démontre nos capacités opérationnelles et l'excellente collaboration avec les acteurs locaux qui s'est établie tout au long de son développement. '
