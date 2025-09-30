 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 892,46
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RWE a inauguré sa ferme solaire de Pierrières en Charente-Maritime
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:17

RWE a officiellement inauguré sa ferme solaire de Pierrières, située sur la commune d'Ardillières en Charente-Maritime, en France.

Réparti sur quatre parcelles couvrant un total de 3,6 hectares, le parc solaire comprend 7 420 panneaux pour une capacité installée combinée de 3,37 MWac.

Il produira suffisamment d'électricité verte pour couvrir les besoins annuels d'environ 1 500 ménages, y compris le chauffage.

Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Livré en moins de cinq ans - du développement à l'achèvement de la construction et de la mise en service -, ce projet démontre nos capacités opérationnelles et l'excellente collaboration avec les acteurs locaux qui s'est établie tout au long de son développement. '

Valeurs associées

RWE
37,840 EUR XETRA +0,16%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank