RWE a franchi une étape importante dans le plus grand parc éolien offshore du Danemark
Au total, 72 éoliennes Siemens Gamesa, chacune d'une capacité allant jusqu'à 15 mégawatts, seront installées d'ici la fin de 2026.
Chaque turbine individuelle se situe à environ 148 mètres au-dessus du niveau de la mer et possède des pales de rotor longues jusqu'à 115 mètres.
Sven Utermöhlen, Directeur général de RWE Offshore Wind : " Avec la première turbine désormais installée, nous avons franchi une étape importante dans la livraison du plus grand parc éolien offshore du Danemark. Une fois pleinement commissionné, Thor jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs climatiques du Danemark et dans le renforcement de l'indépendance énergétique de l'UE. "
Valeurs associées
|52,960 EUR
|XETRA
|-0,71%
