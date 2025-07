RWE: a célébré les 10 ans du parc éolien de Gwynt y Môr information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - RWE a célébré les 10 ans de production d'électricité du parc éolien offshore de Gwynt y Môr, au large de la côte nord du Pays de Galles.



Avec une capacité installée de 576 mégawatts (MW), Gwynt y Môr est actuellement le plus grand projet d'énergie renouvelable en exploitation au Pays de Galles.



De juin 2015 à juin 2025, on estime que Gwynt y Môr a généré suffisamment d'énergie propre pour alimenter un total d'environ 5,5 millions de foyers gallois et britanniques (soit 550 000 foyers par an pendant 10 ans).



Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind : ' Ce parc éolien a été au coeur de la transformation du nord du Pays de Galles en un centre d'expertise pour l'énergie éolienne offshore et a établi un modèle pour de nouveaux projets potentiels à travers le Royaume-Uni'.





