RWE a augmenté son investissement dans Focused Energy

RWE a augmenté son investissement dans la société de fusion laser basée à Darmstadt, Focused Energy, de 60 millions d'euros supplémentaires, suite à son investissement initial en octobre 2025.

Outre RWE et l'Agence fédérale allemande pour l'innovation, des investisseurs renommés d'Europe, des États-Unis, d'Asie et de la région du Golfe ont également participé au tour de financement.

"L'Allemagne a d'excellentes chances de conserver et d'étendre davantage le rôle de premier plan qu'elle joue actuellement dans la fusion nucléaire sur le marché compétitif mondial" indique le groupe.

Focused Energy participe à l'appel à projets actuel du gouvernement allemand pour un hub de fusion laser. Le site Biblis pourrait jouer un rôle clé dans le développement ultérieur de la technologie de fusion en Allemagne.

Dr Markus Krebber, DG DE RWE : " Grâce à son excellent écosystème de recherche et à des start-ups innovantes telles que Focused Energy - l'une des entreprises leaders dans le domaine de la fusion laser - l'Allemagne est bien placée pour jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale dans la fusion nucléaire. "