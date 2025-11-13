Rwanda : TotalEnergies et DelAgua donnent accès au clean cooking à 200 000 foyers

(AOF) - TotalEnergies a conclu un partenariat avec DelAgua afin de distribuer des foyers de cuisson améliorés à des centaines de milliers de Rwandais. Cette initiative soutient l'ambition du Rwanda d’offrir à tous l’accès au clean cooking d'ici 2030. Grâce au financement de TotalEnergies, DelAgua fournira en un an 200 000 foyers de cuisson de haute performance pour le bénéfice de plus de 800 000 Rwandais vivant en zone rurale. Leur usage réduit les émissions de fumée nocives de 81% par rapport aux feux ouverts traditionnels et diminue la consommation de bois de 71%.

Le projet devrait ainsi éviter l'émission de plus de 2,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur les 10 prochaines années.

Selon l'AIE, plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès au clean cooking et cuisinent dans des foyers traditionnels utilisant du bois, du charbon de bois, du kérosène, du charbon et même des déchets animaux.

Le clean cooking permet d'améliorer la santé des personnes, de réduire les inégalités de genre en facilitant l'accès à l'éducation, à l'emploi ou à l'entreprenariat et in fine à l'autonomie financière des femmes. Il permet aussi de réduire les émissions de CO2 et la déforestation.

DelAgua est une entreprise sociale forte de plus de dix ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets de développement carbone à grande échelle qui transforment la vie des ménages ruraux des pays les moins avancés d'Afrique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

Points clés

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30% de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à moins de 45$/b ;

- Position de 1er importateur de gaz GNL des Etats-Unis ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité : capacités, sécurisées par des contrats d'achat à long terme, de 35 GW en 2025 et attendues à 100 GW pour 2030 ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3% sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8%, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ avec une variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024 ;

- Impact limité des tarifs douaniers américains sur l’acier, hors projets en développement ;

- Incertitudes des investisseurs sur la capacité à dégager en 2025 un flux de trésorerie suffisant pour financer les investissements et la distribution aux actionnaires, soit 33 Mds$ ;

- Après un repli de 5 % du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2025 confirmés :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5-5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40% du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.