Russie-Un site pétrolier visé par une attaque de drones, la production maintenue-gouverneur

(Actualisé avec nouvelles déclarations du gouverneur sur le maintien de la production)

Les installations d'une compagnie pétrolière de la région russe du Bachkortostan ont été visées samedi par une attaque de drones qui a provoqué un incendie mais la production du site pourra être maintenue, a déclaré le gouverneur local.

L'attaque a touché un site du groupe Bashneft BANE.MM , filiale du plus important producteur russe de pétrole, Rosneft

ROSN.MM . Bashneft opère quatre grandes usines pétrochimiques et de raffinage de pétrole dans la région.

Le gouverneur local Radiy Khabirov n'a pas précisé quelle installation avait été visée.

"Les deux drones abattus se sont écrasés sur le territoire de l'usine. Dans le premier cas, un petit incendie s'est déclaré, rapidement éteint. Dans le second, l'approvisionnement en eau technique a été interrompu", a détaillé le responsable sur Telegram.

Il n'y aura aucune réduction de production ni interruption d'exploitation et l'usine continuera à fonctionner normalement, a-t-il ajouté, sans faire mention de l'Ukraine.

La ville d'Oufa, où se trouve l'installation pétrolière visée, est située à quelque 1.400 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

Face à la poursuite de l'invasion russe de son territoire, Kyiv a intensifié ces derniers mois ses bombardements contre les infrastructures énergétiques de la Russie, notamment les raffineries et les oléoducs, pour tenter de perturber son effort de guerre.

(Rédigé par Lucy Papachristou ; version française Blandine Hénault)