Russie: Quatre fonds ont utilisé des side-pockets pour la gestion de leur liquidité

(NEWSManagers.com) - Dans une mise à jour de son rapport sur les tendances, risques et vulnérabilités de marché, publiée ce jeudi, l'autorité européenne des marchés financiers (Esma) fait le point sur les fonds d'investissement exposés à la Russie. Elle rappelle que 123 fonds européens dans 17 pays avaient suspendu leurs opérations dont 88 fonds Ucits et 35 fonds alternatifs (FIA) en raison de leurs expositions à la Russie et des décollectes significatives enregistrées suite à l'invasion russe en Ukraine.

L'Esma précise néanmoins que depuis avril, les flux se sont stabilisés dans les fonds concernés. Elle indique également qu'au 2 juin 2022, seuls quatre fonds ont cantonné leurs fonds (side-pocket) pour gérer leur liquidité depuis le début de l'invasion. Il s'agit d'un fonds monétaire, en l'occurrence le fonds Monéterme d'Hugau Gestion, et de trois fonds alternatifs.