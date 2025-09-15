 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Russie-Le port pétrolier de Primorsk reprend partiellement ses opérations-sources
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:40

Les opérations de chargement de pétrole ont partiellement repris depuis samedi dans le port russe de Primorsk, un débouché important pour les exportations de brut en mer Baltique, mais elles restent perturbées après une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Le terminal de Primorsk, qui peut en temps normal charger environ un million de barils de pétrole par jour, fonctionne à capacité réduite en raison des dégâts provoqués par l'attaque, ont précisé les sources, selon lesquelles le programme de chargement est retardé de plusieurs jours.

Seuls quelques navires ont chargé du pétrole au cours du week-end, ont indiqué les sources, et il n'est pas certain que tous les postes d'amarrage soient opérationnels.

L'opérateur d'oléoducs Transneft TRNF_p.MM , qui gère le port, n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Deux pétroliers endommagés vendredi lors de l'attaque, le Kusto et le Cai Yun, restent à l'ancre près du port, selon les données de LSEG.

(Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

