Russie-Le ministre de l'Energie pourrait être promu vice-Premier ministre

MOSCOU, 9 novembre (Reuters) - Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a proposé lundi de promouvoir le ministre de l'Energie Alexandre Novak au poste de vice-Premier ministre dans le cadre d'un remaniement plus vaste du gouvernement russe. Selon les médias russes Kommersant et RBC, le président Vladimir Poutine a congédié le ministre des Transports Yevgueni Dietrich, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Dimitri Kobilkine et le ministre de la Construction Vladimir Yakouchev. Lors d'une réunion avec les vice-Premiers ministres, Mikhaïl Michoustine a proposé de remplacer Alexandre Novak par Nikolaï Choulginov, directeur général de RusHydro, une compagnie spécialisée dans les centrales hydroélectriques. Il a également suggéré de nommer Vitaly Saveliev, directeur général de la compagnie aérienne nationale Aeroflot AFLT.MM , au poste de ministre des Transports. Mikhaïl Michoustine a enfin proposé la nomination d'Alexander Kozlov, jusqu'ici ministre du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique russes, au poste de ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que celle d'Irek Fayzullin, actuel ministre député de la Construction, à celui de ministre de la Construction. La Douma, la chambre basse du Parlement russe, doit encore décider d'approuver les nominations. Alexandre Novak, âgé de 49 ans, était ministre de l'Energie depuis 2012. Il a conduit les négociations de la Russie avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et a joué un rôle important dans la conclusion en 2016 d'un accord destiné à réduire la production mondiale de pétrole. Vladimir Yakouchev, ancien ministre de la Construction, a été nommé comme représentant présidentiel plénipotentiaire du District Fédéral de l'Oural, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. (Anton Kolodyazhnyy, Vladimir Soldatkin, Gleb Stolyarov, Darya Korsunskaya et Anastasia Lyrchikova, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

