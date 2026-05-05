Rush Street recule alors que l'offre secondaire démarre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions de Rush Street Interactive RSI.N , société spécialisée dans les casinos en ligne et les paris sportifs, ont chuté de 10,2% à 26,20 $ lors des négociations après la clôture ** RSI lance une offre secondaire sur portant sur 10 millions d'actions détenues par une ou plusieurs fiducies dont les bénéficiaires effectifs sont le président exécutif Neil Bluhm, le directeur général Richard Schwartz et le directeur des opérations Mattias Stetz

** Les actionnaires vendeurs proposent leurs actions à des fins de planification financière personnelle et successorale - RSI

** Wells Fargo Securities et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file

** À l'issue de l'offre, Neil Bluhm, ainsi que les fiducies et autres entités dont il est le bénéficiaire effectif, continueront de détenir plus de 40% des actions de la société - RSI

** Parallèlement, RSI a l'intention de racheter aux souscripteurs 30 millions de dollars d'actions issues de l'offre dans le cadre de son programme de rachat d'actions existant

** À la clôture d'hier, l'action RSI affichait une hausse de 50% depuis le début de l'année