Rush Street Interactive en hausse après que Barclays a lancé sa couverture avec une recommandation « Surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Rush Street Interactive ( RSI.N ), société spécialisée dans les casinos en ligne et les paris sportifs, progressent de 1,9% à 16,67 $ avant l'ouverture du marché

** Barclays lance la couverture de RSI avec une recommandation « surpondérer » en raison de son fort avantage concurrentiel

** La société de courtage estime que la gamme différenciée de produits de jeux en ligne de l’entreprise stimule une croissance plus rapide du nombre d’utilisateurs et de la part de marché

** Barclays attribue le succès de RSI à ses promotions ludiques qui améliorent la fidélisation et l’engagement

** La banque souligne un important potentiel de croissance au Mexique, en Colombie et dans l’ensemble de l’Amérique latine

** RSI peut accroître son chiffre d’affaires plus rapidement que ses concurrents tout en conservant des marges élevées grâce à une meilleure fidélisation, des taux de gain plus élevés sur les machines à sous et des coûts promotionnels réduits – Barclays

** La société de courtage fixe l’objectif de cours de RSI à 24 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 47% par rapport au dernier cours de clôture de l’action à 16,36 $

** 13 des 15 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 2 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 35 $

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de près de 16% depuis le début de l’année, après trois années consécutives de hausse