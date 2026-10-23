 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rush Street Interactive en hausse après que Barclays a lancé sa couverture avec une recommandation « Surpondérer »
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 14:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Rush Street Interactive ( RSI.N ), société spécialisée dans les casinos en ligne et les paris sportifs, progressent de 1,9% à 16,67 $ avant l'ouverture du marché

** Barclays lance la couverture de RSI avec une recommandation « surpondérer » en raison de son fort avantage concurrentiel

** La société de courtage estime que la gamme différenciée de produits de jeux en ligne de l’entreprise stimule une croissance plus rapide du nombre d’utilisateurs et de la part de marché

** Barclays attribue le succès de RSI à ses promotions ludiques qui améliorent la fidélisation et l’engagement

** La banque souligne un important potentiel de croissance au Mexique, en Colombie et dans l’ensemble de l’Amérique latine

** RSI peut accroître son chiffre d’affaires plus rapidement que ses concurrents tout en conservant des marges élevées grâce à une meilleure fidélisation, des taux de gain plus élevés sur les machines à sous et des coûts promotionnels réduits – Barclays

** La société de courtage fixe l’objectif de cours de RSI à 24 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 47% par rapport au dernier cours de clôture de l’action à 16,36 $

** 13 des 15 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 2 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 35 $

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de près de 16% depuis le début de l’année, après trois années consécutives de hausse

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank