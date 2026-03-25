Rumeurs d'un intérêt de Johnson & Johnson pour Nanobiotix

Le NBTXR 3 de Nanobiotix. (crédit photo : Nanobiotix )

Nanobiotix reprend une bonne partie du terrain perdu ces derniers jours ( 9,45%, à 27,80 euros), soutenu par des rumeurs.

Le titre de la société de biotechnologie, qui a fondu de 9,93% au cours des quatre dernières séances, est en vive hausse à la Bourse de Paris, et signe même la plus forte progression du SBF 120.

L'action est entourée après l'apparition de rumeurs dans le média La Lettre, portant sur un intérêt du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui souhaiterait en prendre le contrôle, toujours selon le média français.

L'intérêt de J&J pour Nanobiotix n'est pas anodin, étant donné que les deux sociétés sont liées depuis 2023 par un accord de licence mondiale, de co-développement et de commercialisation. Cet accord a, en outre, été amendé en mars 2025, afin de permettre à la société française d'alléger ses besoins en financement.

Dans le détail, l'accord amendé il y a un an prévoit la suppression de l'engagement de Nanobiotix à financer l'étude Nanoray-312 en contrepartie d'une renonciation à certains futurs potentiels paiements d'étape, tout en maintenant la possibilité pour Nanobiotix de percevoir des revenus via des potentiels paiements d'étapes importants. La valeur du contrat global de licence a été réajustée d'environ 2,7 à 2,6 milliards de dollars.

Le principal produit de Nanobiotix est le NBTXR3 ou JNJ-1900, un traitement en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, par injection intra-tumorale et activé par radiothérapie. Il est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en combinaison avec d'autres produits, notamment dans une étude de phase 3 randomisée dans les cancers de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des Etats-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l'étude de NBTXR3 activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l'étude de Phase 3.