Rumeurs d'intérêt de Danone pour l'australien Made Group
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:18
Une offre estimée à 1,2 milliard d'euros
D'après Oddo, le géant français de l'agroalimentaire - qui avait déjà manifesté un intérêt pour l'entreprise en 2020 avant d'abandonner le dossier en raison de la pandémie de Covid-19 - aurait formulé une offre de l'ordre de deux milliards de dollars australiens, soit environ 1,2 milliard d'euros.
Dans une note diffusée ce matin, le bureau d'études souligne que Made Group se distingue par un modèle verticalement intégré, couvrant :à la fois la production, une partie de l'approvisionnement, l'emballage et la distribution.
Un portefeuille axé sur la "healthy food"
Créée en 2005, Made Group s'est positionnée sur le segment de l'alimentation "saine" avec deux marques phares, à savoir les produits à base d'eau et de lait de coco Cocobella et les produits laitiers riches en protéines Rokeby.
La société détient également plusieurs marques secondaires, dont Impressed (jus pressés), NutrientWater (eaux enrichies) et The Collective (yaourts grecs).
Sur le plan capitalistique, Coca-Cola était entré au capital en 2018 avec une participation de 45 %. En 2021, TPG Capital avait acquis une participation majoritaire de 60 %, dans une transaction valorisant alors Made Group entre 300 et 350 millions de dollars australiens.
Une stratégie de croissance externe qui fait sens, selon Oddo
Du point de vue des analystes, l'accélération des opérations de fusions-acquisitions (M&A) constitue une bonne nouvelle. Elle offre une opportunité de revalorisation boursière pour un groupe qui reste en bonne voie pour acquérir un statut de valeur résiliente.
Le bureau d'études estime qu'une éventuelle acquisition de Made Group - qui s'ajouterait aux récents rachats de KateFarm ou Huel - permettrait de créer une plateforme solide en Asie-Océanie pour la division des produits laitiers, où Danone a historiquement peiné à se développer en raison des barrières liées à l'approvisionnement local.
Si le cabinet reconnaît que la valorisation évoquée (soit un multiple de 18 fois l'Ebitda) pourrait se justifier par des synergies de croissance, il reste prudent. Il note en effet que la marque Huel avait déjà été payée au prix fort, à près de 30 fois son Ebitda selon ses estimations.
Réaction du marché
A la Bourse de Paris, l'action Danone progressait de 0,4 % à 64,7 euros ce lundi matin après deux heures de cotation.
A noter que la date de détachement du dividende (ex-date) intervient ce jour, pour une mise en paiement prévue mercredi.
Valeurs associées
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