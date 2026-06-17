Rumble change de nom et devient RUM Group après son rachat par Northern Data

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des actions dans le premier point, détails)

Rumble RUM.O , qui héberge la plateforme Truth Social du président américain Donald Trump, a annoncé qu’elle allait opérer sous le nom de “RUM Group” et superviser une nouvelle unité commerciale axée sur l’IA, en plus de sa plateforme vidéo existante.

Cette décision, annoncée mercredi et qui prendra effet le 18 juin, intervient après la finalisation par la société de l'acquisition de Northern Data, une entreprise allemande spécialisée dans l'IA dans le cloud.

Voici quelques détails:

* L'action Rumble a bondi d'environ 8% en séance prolongée.

* Le fournisseur de services de vidéo et de cloud computing avait annoncé l’année dernière son intention d’acquérir Northern Data dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars.

* Elle a indiqué que Quake AI — une nouvelle entité créée pour ses activités de centres de données et de cloud — regroupera les actifs, notamment environ 22.000 processeurs graphiques Nvidia NVDA.O H100 et H200 répartis dans neuf centres de données.

* La marque de la plateforme vidéo et multimédia de l’entreprise restera Rumble.

* “Nous disposons désormais de plus de 200 MW de capacité énergétique non monétisée et de revenus contractuels substantiels grâce à Rumble,” a déclaré le directeur général Chris Pavlovski.