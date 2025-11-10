 Aller au contenu principal
Rumble achète la société allemande d'IA Northern Data pour environ 767 millions de dollars, les actions montent en flèche
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, refonte des paragraphes 5, 6 et 7)

La plateforme vidéo Rumble RUM.O , qui héberge la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, Truth Social, a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle acquérait la société allemande Northern Data NB2.DE , spécialisée dans l'informatique en nuage, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars.

Les actions de Rumble ont bondi de plus de 25 % dans les échanges avant bourse.

Les actionnaires de Northern Data recevront 2,0281 actions de classe A nouvellement émises de Rumble pour chaque action qu'ils détiennent - une réduction de 12,99% par rapport à la clôture de Northern Data vendredi.

Rumble avait fait une offre en août pour acquérir Northern Data, cherchant à contrôler l'activité Taiga de la société allemande et sa branche de centres de données à grande échelle, Ardent. À l'époque, Rumble avait proposé 2,319 actions pour chaque action de Northern Data.

L'accord actuel avec Rumble comprend un accord de location de GPU de 150 millions de dollars avec le groupe de crypto-monnaie Tether, qui détient actuellement 48 % de Rumble, selon les données compilées par LSEG, ainsi que 200 millions de dollars de soutien fiscal de la part de Rumble.

Rumble acquerra également 22 400 unités de traitement graphique Nvidia NVDA.O à la conclusion de l'accord.

Tether, qui a investi 775 millions de dollars dans la plateforme vidéo en décembre 2024, a également accepté de devenir un client d'ancrage du groupe combiné.

Les actionnaires de Northern Data détiendront 30,4 % de Rumble après la finalisation de l'opération, prévue au deuxième trimestre 2026.L'entreprise de cloud computing se retirera de la cote après la finalisation de l'opération.

Northern Data a retiré ses prévisions annuelles en octobre afin d'évaluer les transactions stratégiques potentielles et la dynamique des prix sur le marché des GPU.

Northern Data a déclaré qu'elle verserait 200 millions de dollars en espèces à ses actionnaires si elle parvenait à vendre son centre de données de Corpus Christi avant la conclusion de l'opération.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NORTHERN DATA
16,980 EUR XETRA +44,27%
NVIDIA
188,1500 USD NASDAQ +0,04%
RUMBLE RG-A
5,8900 USD NASDAQ 0,00%
