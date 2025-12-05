 Aller au contenu principal
Rubrik bondit après un bénéfice trimestriel surprise et des prévisions de pertes revues à la baisse
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre -

** Les actions de la société de cybersécurité Rubrik

RBRK.N , soutenue par Microsoft, augmentent de 17,3 % à 82,63 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de BPA ajusté pour l'année fiscale à une perte de 0,20 à 0,16 $ , contre 0,50 à 0,44 $ précédemment

** Les revenus attendus sont de 1,28 milliard de dollars, plus élevés que la fourchette précédente de 1,23 à 1,24 milliard de dollars

** Le bénéfice ajusté surprise de 0,10 $/action au troisième trimestre contre une perte de 0,17 $/action estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Piper Sandler augmente le PT de 115 à 118 $

** Sur 23 analystes, 21 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", ​deux comme "hold" - LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 7,8% depuis le début de l'année

