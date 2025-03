Rubis: RNPG dans le bas de fourchette en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 342 millions d'euros pour 2024, dans la fourchette-cible de 340 à 375 millions, en baisse de 4% sur une base comparable, dont 83 millions d'euros de plus-value nette issue de la cession de Rubis Terminal.



Le RBE du groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie ressort à 721 millions d'euros, dans le haut de la fourchette de guidance de 675 à 725 millions (-3% sur une base comparable), pour un chiffre d'affaires stable à 6,64 milliards d'euros.



Le versement d'un dividende de 2,03 euros sera proposé en 2025, un montant en hausse de 2,5% par rapport à celui de l'exercice précédent, marquant ainsi la 29e année de hausse consécutive du dividende pour le groupe.



Rubis estime que son RBE devrait atteindre entre 710 et 760 millions d'euros en 2025 (en supposant que l'impact de l'hyperinflation de l'IAS 29 - hyperinflation reste inchangé), et que le coût de la dette devrait augmenter en lien avec le développement de Photosol.





Valeurs associées RUBIS 25,4400 EUR Euronext Paris 0,00%