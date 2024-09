Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: repli du titre, Oddo BHF abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 10% après la publication de ses résultats. Suite à cette publication Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours réduit de 39 à 35 euros.



Hier soir, Rubis a publié un résultat net en retrait de 24 % en un an (-4 % en comparable), inférieur aux attentes d'Oddo BHF qui se dit un peu surpris par les performances opérationnelles des divisions.



Si les guidances 2024 ont été confirmées, l'analyste révise à la baisse ses prévisions de résultats avec -4 % pour l'EBITDA et -15 % pour le résultat net en moyenne sur 2023-2025 à périmètre identique.



' La stratégie menée jusqu'à présent ne porte pas ses fruits, ce qui pourrait inciter les actionnaires au profil activiste à accentuer leurs pressions ', conclut le broker.





