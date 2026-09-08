Rubis relève son objectif d'Ebitda 2026, malgré baisse du flux de trésorerie au S1

rubis station essence (Crédits: rubis)

Rubis RUBF.PA a relevé mardi son objectif annuel de résultat opérationnel, porté par la performance du premier semestre, bien que la hausse des prix du pétrole ait contribué au déclin du flux de trésorerie sur les six premiers de l'année.

Citant une performance solide dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, Rubis table désormais sur un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) annuel compris entre 775 et 825 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 740 à 790 millions d'euros.

Le groupe de distribution de produits liquides industriels a enregistré 434 millions d'euros d'Ebitda au premier semestre, contre 369 millions un an plus tôt, porté par l'ensemble des zones géographiques et soutenu par la gestion des réserves.

Pour les six premiers mois de l'année, le cash-flow opérationnel est passé de 276 millions d'euros l'année dernière à 159 millions, comprenant une amende de 64 millions d'euros liée à une décision de l'Autorité de la concurrence relative à la Corse.

"Rubis reste confiant dans sa capacité à démontrer avec succès que cette décision est infondée tant en fait qu'en droit", a déclaré le groupe dans un communiqué à propos de l'amende, ajoutant qu'aucune provision n'a été comptabilisée.

Hors paiement de l'amende, le flux de trésorerie d'exploitation ressort toutefois en baisse de 19%, le groupe indiquant que les prix élevés du pétrole ont entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé tout du long avec détails sur le cash-flow opérationnel et contexte)