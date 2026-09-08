Rubis relève sa prévision d'EBITDA pour 2026

Rubis indique relever sa prévision d'EBITDA 2026 à une fourchette comprise entre 775 MEUR et 825 MEUR (au lieu de 740 MEUR à 790 MEUR), "soutenue par un premier semestre solide et par la confiance dans la capacité du groupe à saisir les opportunités de marché tout en poursuivant la bonne exécution de sa stratégie".

Le groupe spécialisé dans la distribution de produits énergétiques affiche un résultat net, part du groupe, de 191 MEUR pour les six premiers mois de 2026, en croissance de 17% sur un an, en ligne avec la performance opérationnelle.

Son EBITDA a augmenté de 18% à 434 MEUR, "reflétant une demande soutenue, une exécution disciplinée et une gestion optimisée des stocks dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, mettant en évidence la capacité du groupe à délivrer régulièrement de solides résultats dans des conditions de marché complexes".

Rubis fait aussi état d'un cash-flow opérationnel retraité de 223 MEUR au 1er semestre 2026 (contre 276 MEUR un an auparavant), traduisant des besoins en fonds de roulement plus élevés dans un contexte de hausse des prix du pétrole.

Enfin, son ratio dette financière nette corporate/EBITDA s'est établi à 1,3 fois à fin juin 2026, contre 1,4 fois un an auparavant, "confirmant la solidité du bilan de Rubis", et sa dette financière nette totale est ressortie à 1 466 MEUR.