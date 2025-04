Rubis: rebond confirmé après la montée de Bolloré au capital information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le titre Rubis poursuit son redressement lundi matin à la Bourse de Paris après l'annonce que la Plantations des Terres Rouges, une société du groupe Bolloré, s'était renforcée au capital.



Dans un communiqué publié vendredi soir, le spécialiste de l'aval pétrolier et chimique indique avoir reçu une notification de franchissement de seuil l'informant la Plantation des Terres Rouges avait franchi, lundi dernier le seuil statutaire de 6% des actions ordinaires et des droits.



A cette date, la société détenait 6,01% du capital.



Cette déclaration intervient alors que Rubis avait annoncé plus tôt dans la journée que le concert formé autour de l'homme d'affaires Patrick Molis avait franchi de son côté le seuil des 9%.



Suite à ces annonces, le titre Rubis prenait plus de 5% lundi matin à la Bourse de Paris, signant un rebond de presque 15% depuis mercredi.





