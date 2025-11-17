 Aller au contenu principal
Rubis-Programme de rachat d’actions pour un montant maximal de €8 mlns
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 18:12

Rubis SCA RUBF.PA :

* PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

* LES ACTIONS ACQUISES DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME SERONT ANNULÉES

* LA PÉRIODE DE RACHAT DÉBUTERA LE 18 NOVEMBRE ET S’ACHÈVERA AU PLUS TARD LE 28 NOVEMBRE

* UN NOMBRE MAXIMAL DE 160 000 ACTIONS

* UN MONTANT MAXIMAL DE 8 000 000 € (HORS FRAIS ET COMMISSIONS)

Texte original nGNEbHFvXs Pour plus de détails, cliquez sur RUBF.PA

(Gdansk Newsroom)

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,37 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
60,10 USD Ice Europ +0,30%
RUBIS
32,3600 EUR Euronext Paris -0,55%
