Rubis-Programme de rachat d’actions pour un montant maximal de €8 mlns

Rubis SCA RUBF.PA :
* PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
* LES ACTIONS ACQUISES DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME SERONT ANNULÉES
* LA PÉRIODE DE RACHAT DÉBUTERA LE 18 NOVEMBRE ET S’ACHÈVERA AU PLUS TARD LE 28 NOVEMBRE
* UN NOMBRE MAXIMAL DE 160 000 ACTIONS
* UN MONTANT MAXIMAL DE 8 000 000 € (HORS FRAIS ET COMMISSIONS)
