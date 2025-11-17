 Aller au contenu principal
Rubis prend acte de la décision exécutoire de l’Autorité de la concurrence
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 19:04

Rubis SCA RUBF.PA :

* PREND ACTE DE LA DÉCISION EXÉCUTOIRE RENDUE PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE LE 17 NOVEMBRE 2025

* LE MONTANT TOTAL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES PAR L'AUTORITÉ S'ÉLÈVE À 187 490 000 EUROS

* RUBIS A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE AMENDE D'UN MONTANT DE 64,24 MLNS D' EUROS, SOLIDAIREMENT AVEC RUBIS ÉNERGIE

* AINSI QU'À UNE AMENDE DE 430 000 EUROS, SOLIDAIREMENT AVEC RUBIS TERMINAL

* RÉITÈRE SON ENGAGEMENT À SE CONFORMER PLEINEMENT À L'ENSEMBLE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES, NOTAMMENT AU DROIT DE LA CONCURRENCE

Texte original nGNEbkRcmv Pour plus de détails, cliquez sur RUBF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,31 USD Ice Europ +0,03%
Pétrole WTI
60,06 USD Ice Europ +0,23%
RUBIS
32,3600 EUR Euronext Paris -0,55%
