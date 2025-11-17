Rubis prend acte de la décision exécutoire de l’Autorité de la concurrence

Rubis SCA RUBF.PA :
* PREND ACTE DE LA DÉCISION EXÉCUTOIRE RENDUE PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE LE 17 NOVEMBRE 2025
* LE MONTANT TOTAL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES PAR L'AUTORITÉ S'ÉLÈVE À 187 490 000 EUROS
* RUBIS A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE AMENDE D'UN MONTANT DE 64,24 MLNS D' EUROS, SOLIDAIREMENT AVEC RUBIS ÉNERGIE
* AINSI QU'À UNE AMENDE DE 430 000 EUROS, SOLIDAIREMENT AVEC RUBIS TERMINAL
* RÉITÈRE SON ENGAGEMENT À SE CONFORMER PLEINEMENT À L'ENSEMBLE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES, NOTAMMENT AU DROIT DE LA CONCURRENCE
(Rédaction de Gdansk)
