Rubis étincelle au SBF 120, porté par le bitume et des marges en hausse

Rubis ( 3,16% à 35,96 euros) enregistre la deuxième plus forte hausse du SBF 120 ce mardi. Le marché salue un solide 3e trimestre, porté par une croissance soutenue des volumes et une progression des marges dans ses activités de distribution d'énergies. Suite à cette performance de bonne facture, la société spécialisée dans la distribution d'énergies et les solutions de mobilité maintient son objectif d'Ebitda sur l'exercice en cours.

Sur cette période de trois mois, ses ventes ont progressé de 44% en glissement annuel pour atteindre 2,275 milliards d'euros. Cette dynamique "reflète la force de sa plateforme énergétique diversifiée et une exécution disciplinée dans l'ensemble de ses zones géographiques et lignes de métier", d'après les gérants Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot.

Distribution d'énergies : le bitume et l'Afrique tirent l'activité

Ce dynamisme global repose en premier lieu sur le coeur de métier du groupe. Comme anticipé, le 3e trimestre 2026 a été marqué par une forte croissance des volumes de bitume et une normalisation de la croissance des carburants et du GPL, conjuguées à une hausse de la marge unitaire des carburants.

La division Distribution d'énergie affiche un chiffre d'affaires de 2,246 MdsEUR ( 44% sur un an). Au sein de cet ensemble, la sous-division Retail & Marketing (approvisionnement, conditionnement, commercialisation et livraison directe de produits énergétiques auprès des particuliers et des professionnels) génère 1,919 MdEUR ( 43%). Dans cette division Distribution d'énergie, la marge brute progresse de 10%, notamment dans les carburants ( 13%) et le bitume ( 29%).

La croissance soutenue des volumes en Retail & Marketing progresse de 7%, grâce à la forte croissance spectaculaire du segment bitume ( 82% au total et 15% hors Europe), ainsi qu'à une amélioration de la marge unitaire sur les carburants en Afrique de l'Est.

Le bitume confirme ainsi son rôle de moteur de croissance, tiré par les grands chantiers d'infrastructures :

- En Afrique, la croissance a été portée par une demande soutenue en infrastructures sur plusieurs marchés, notamment en Afrique du Sud, où Rubis a atteint des niveaux de ventes proches des records, et au Gabon, où l'activité a continué de bénéficier d'importants projets routiers. Le Cameroun et l'Angola ont également enregistré de solides performances, soutenues par les développements d'infrastructures en cours et de nouveaux projets.

- En Europe, la plateforme du groupe en Europe du Nord-Ouest a poursuivi sa montée en puissance conformément aux prévisions, soutenue par la croissance de l'activité à l'export et des conditions de marché favorables.

En parallèle, le segment Support & Services (trading international, transport maritime et raffinage régulé) a enregistré un chiffre d'affaires de 327 MEUR ( 52% sur un an) sur ce trimestre, tirant parti de la hausse des prix du pétrole.

Renouvelables : Photosol accélère et monétise ses actifs

Au-delà des énergies traditionnelles, la filiale Photosol (société productrice d'énergie solaire photovoltaïque en France que Rubis a acquis en décembre 2021) accélère sa montée en puissance.

Son portefeuille de projets sécurisés s'est accru de 20% sur un an pour atteindre 1,5 GWc. Les revenus de cette activité sur ce trimestre ont bondi de 40% sur un an à 29 MEUR et sa production d'électricité a grimpé de 45% à 286 Gwh, dépassant les prévisions des analystes de Portzamparc (qui tablaient sur 26 MEUR et 268 GWh).

Sur le plan stratégique, Photosol a finalisé le farm-down* de son parc solaire emblématique de Creil à la Banque des Territoires (Groupe CDC), qui a acquis une participation de 49% dans le projet. Cette opération concrétise la création de valeur d'un actif majeur.

* (NDLR : Le farm-down est une stratégie financière et industrielle très utilisée dans les secteurs de l'énergie, notamment les énergies renouvelables et le pétrole. Un développeur ou producteur d'énergie vend tout ou partie de ses parts dans un projet ou un actif - par exemple, un parc éolien ou une centrale solaire - à un investisseur institutionnel, un fonds d'infrastructure ou un autre énergéticien.

Perspectives financières : les prévisions annuelles confortées

Fort de ces avancées opérationnelles, Rubis maintient son objectif d'Ebitda (compris entre 775 et 825 MEUR contre 804 MEUR attendus par le consensus). Selon Portzamparc, "la solidité du trimestre conforte cette trajectoire, tandis que la monétisation du parc de Creil devrait rapporter plus de 80 MEUR dans un contexte pourtant ralenti pour le solaire en France."

Gouvernance : cap sur le statut de société anonyme

Enfin, Rubis rappelle qu'il prépare une transformation institutionnelle majeure afin de renforcer sa gouvernance, accroître sa visibilité sur les marchés financiers et soutenir sa stratégie de développement à long terme".

Annoncé le 19 octobre dernier, Rubis prévoit le passage d'une commandite à une société anonyme de droit français à Directoire et Conseil de Surveillance.

Le Directoire du Groupe serait composé de Jean-Christian Bergeron, dont la nomination en qualité de président du Directoire est proposée, aux côtés de Marc Jacquot (finance, informatique et énergies renouvelables) et de Fred Royer (bitume et développement). Le Conseil de Surveillance conserverait ses 11 membres actuels et serait élargi à Jacques Riou et Clarisse Gobin-Swiecznik ; Marc-Olivier Laurent en resterait le président.

Ce projet reste soumis à une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirmant l'absence d'obligation de déposer une offre publique de retrait, ainsi qu'au vote favorable des actionnaires de Rubis lors de l'Assemblée Générale prévue le 9 décembre prochain.